В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020

Источник Sky Sports в УЕФА опроверг слухи о возможном сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020.

"Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось. Однако сейчас календарь игр ещё не утверждён официально. Ведутся переговоры со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу", - заявил представитель УЕФА.

Напомним, что игры Евро-2020 принимают 12 городов - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

По информации Daily Mail, Рим и Бильбао могут выбыть из этого списка, поскольку Италия и Испания больше всех пострадали от пандемии коронавируса.

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