В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020
Источник Sky Sports в УЕФА опроверг слухи о возможном сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020.
"Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось. Однако сейчас календарь игр ещё не утверждён официально. Ведутся переговоры со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу", - заявил представитель УЕФА.
Напомним, что игры Евро-2020 принимают 12 городов - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
По информации Daily Mail, Рим и Бильбао могут выбыть из этого списка, поскольку Италия и Испания больше всех пострадали от пандемии коронавируса.
Не пропустите: Города, принимающие матчи Евро-2020, должны до 30 апреля принять окончательное решение об участии в организации турнира. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1