В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт
Пресс-служба УЕФА дала комментарий по поводу появившихся слухов о месте проведения финального матча Евро-2020.
Ранее авторитетное издание The Times написало, что статусную игру могут перенести из Лондона в Будапешт из-за коронавирусных ограничений в британской столице.
"УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест. В настоящее время мы ведём переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утверждённом транспорте.
Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдёт в Лондоне", - говорится в заявлении УЕФА.
Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе "Уэмбли".
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