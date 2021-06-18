В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт

Пресс-служба УЕФА дала комментарий по поводу появившихся слухов о месте проведения финального матча Евро-2020.

Ранее авторитетное издание The Times написало, что статусную игру могут перенести из Лондона в Будапешт из-за коронавирусных ограничений в британской столице.

"УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест. В настоящее время мы ведём переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утверждённом транспорте.

Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдёт в Лондоне", - говорится в заявлении УЕФА.

Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе "Уэмбли".

Не пропустите: Поульсен едва не побил рекорд Евро, принадлежащий россиянину Кириченко. | http://soccernews.ru