В УЕФА отреагировали на назначение Слуцкого: "Ждем в еврокубках"

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В УЕФА отреагировали на назначение Слуцкого: "Ждем в еврокубках"

В русскоязычном твиттере УЕФА отреагировали на то, что Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин".

"Ждем в еврокубках! - написала пресс-служба организации.

Соглашение 48-летнего специалиста с клубом рассчитано на пять лет.

Напомним, в конце ноября 2019 года Слуцкий покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

А еще: Арустамян: "Слуцкий должен стать главным в "Рубине| http://soccernews.ru
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