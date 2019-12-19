В УЕФА отреагировали на назначение Слуцкого: "Ждем в еврокубках"
В русскоязычном твиттере УЕФА отреагировали на то, что Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин".
"Ждем в еврокубках! - написала пресс-служба организации.
Ждем в еврокубках! https://t.co/RhrxVN9ZQI— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 декабря 2019 г.
Соглашение 48-летнего специалиста с клубом рассчитано на пять лет.
Напомним, в конце ноября 2019 года Слуцкий покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
А еще: Арустамян: "Слуцкий должен стать главным в "Рубине| http://soccernews.ru
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