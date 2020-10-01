В УЕФА отреагировали на попадание "Ювентуса" и "Барселоны" в одну группу Лиги Чемпионов

Пресс-служба УЕФА отреагировала на попадание итальянского "Ювентуса" и испанской "Барселоны" в одну группу в Лиге чемпионов.

"Снова вместе", - говорится в официальном Twitter УЕФА. К посту прикреплена совместная фотография Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Напомним, что "Ювентус" и "Барселона" попали в группу G. Также в этой группе сыграют киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

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