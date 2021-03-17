В УЕФА отреагировали на поступок бригады Карасева, которая проигнорировала акцию BLM

Пресс-служба УЕФА прокомментировала поведение российской бригады арбитров под руководством Сергея Карасева перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией" (2:0). Россияне в отличие от футболистов не встали на одно колено и не поддержали акцию Black Lives Matter.

"Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено", – сообщили в УЕФА.

Общественное движение Black Lives Matter выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

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