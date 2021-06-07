В УЕФА отреагировали на претензии к новой форме сборной Украины
Пресс-служба УЕФА дала комментарий касательно скандала, разгоревшегося вокруг новой формы сборной Украины.
Напомним, что на футболках изображён контур границ страны с Крымом. Это вызвало возмущение в России, где считают полуостров своей территорией.
Кроме того, в районе воротника есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Эти фразы носят политический характер, поэтому их появление на экипировке запрещено правилами УЕФА.
Однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций нарушений не увидели: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13