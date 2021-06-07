В УЕФА отреагировали на претензии к новой форме сборной Украины

Фото фейсбук Андрея Павелко

Пресс-служба УЕФА дала комментарий касательно скандала, разгоревшегося вокруг новой формы сборной Украины.

Напомним, что на футболках изображён контур границ страны с Крымом. Это вызвало возмущение в России, где считают полуостров своей территорией.

Кроме того, в районе воротника есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Эти фразы носят политический характер, поэтому их появление на экипировке запрещено правилами УЕФА.

Однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций нарушений не увидели: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".

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