В УЕФА отреагировали на претензии к новой форме сборной Украины

1 Теги украина

В УЕФА отреагировали на претензии к новой форме сборной Украины

Фото фейсбук Андрея Павелко

Пресс-служба УЕФА дала комментарий касательно скандала, разгоревшегося вокруг новой формы сборной Украины.

Напомним, что на футболках изображён контур границ страны с Крымом. Это вызвало возмущение в России, где считают полуостров своей территорией.

Кроме того, в районе воротника есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Эти фразы носят политический характер, поэтому их появление на экипировке запрещено правилами УЕФА.

Однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций нарушений не увидели: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".

Не пропустите: Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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ClonLosyasha
ClonLosyasha

Да и хрен с ними!

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