В УЕФА отрицают слова Чеферина о крайних сроках проведения финалов еврокубков
Пресс-служба УЕФА отрицает слова президента организации Александера Чеферина о том, что финальные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы должны быть сыграны до 3 августа.
"Информация о словах Чеферина о том, что финалы еврокубков должны быть сыграны до 3 августа, является неверной. Президент никаких сроков завершения сезона не устанавливал. В данный момент УЕФА рассматривает все варианты завершения сезона. Этим занимается рабочая группа, которая была создана 17 марта. Нашим главным приоритетом является здоровье общества. Поэтому мы ведем поиск дат для завершения турниров. Все будет зависеть от того, когда мы получим разрешение властей", - сообщается в заявлении УЕФА, опубликованном Reuters.
Не пропустите: УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты. | http://soccernews.ru
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|Группа B
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|О
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
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|3
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|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
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|М
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|3
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|Чехия
|3
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|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
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|4
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|3
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|Группа F
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|3
|5
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|Исландия
|3
|5
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|3
|4
|Австрия
|3
|1