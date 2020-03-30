В УЕФА планируют завершить евросезон в августе
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует завершить евросезон в августе, сообщает The Times.
По сведениям издания, в этом случае следующий сезон может пройти в укороченном формате.
Напомним, что в данный момент из-за пандемии коронавируса приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. При этом чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год.
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