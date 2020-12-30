В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году
В УЕФА назвали имена 11 футболистов, которые стали открытиями Лиги чемпионов в 2020 году.
Вот как выглядит эта символическая сборная:
Вратарь: Анатолий Трубин "Шахтер".
В обороне: Кристиан Ромеро "Аталанта", Зайду Занусси "Порту", Жюль Кунде "Севилья", Альфонсо Дэвис "Бавария".
В центре поля: Педри "Барселона", Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба – "Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослай "Зальцбург".
Нападающие: Диогу Жота "Ливерпуль»", Маркус Тюрам "Боруссия" Менхенгладбах.
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