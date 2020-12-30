В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году

В УЕФА назвали имена 11 футболистов, которые стали открытиями Лиги чемпионов в 2020 году.



Вот как выглядит эта символическая сборная:

Вратарь: Анатолий Трубин "Шахтер".

В обороне: Кристиан Ромеро "Аталанта", Зайду Занусси "Порту", Жюль Кунде "Севилья", Альфонсо Дэвис "Бавария".

В центре поля: Педри "Барселона", Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба – "Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослай "Зальцбург".