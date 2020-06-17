В УЕФА приняли окончательное решение по формату Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об окончательном решении по формату чемпионату Европы-2020, который перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Финальный турнир пройдет в 12 европейских странах, как это и планировалось ранее.

Евро-2020 пройдет с с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи будут сыграны в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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