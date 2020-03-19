В УЕФА прокомментировали информацию о признании чемпионами нынешних лидеров чемпионатов

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что организация собирается признать чемпионами те клубы, которые в данный момент занимают первые места в турнирной таблице.

"Я читал фейковые новости, что УЕФА посоветовал лигам досрочно завершить сезон и признать чемпионами лидеров. Это неправда. Мы стремимся к тому, чтобы доиграть чемпионаты. Мы никому не давали подобных рекомендаций", - приводит слова Чеферина The Daily Mail.

Напомним, что в данный момент в Европе приостановлены почти все национальные чемпионаты из-за эпидемии китайского коронавируса.

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