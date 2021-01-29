В УЕФА прокомментировали информацию о реформировании Лиги Чемпионов

Пресс-служба УЕФА отреагировала на новость о скором изменении формата проведения Лиги Чемпионов.

"Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить", - говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что обновлённая ЛЧ должна стартовать в 2023 или 2024 году. В УЕФА надеются, что реформа турнира убедит топ-клубы отказаться от идеи создания Суперлиги.

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