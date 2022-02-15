В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

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В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

Пресс-служба УЕФА отреагировала на слухи о возможной смене места проведения финала Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может лишиться права принять матч в случае военного вторжения России в Украину.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется", - подчеркнули в УЕФА.

Напомним, что финал ЛЧ в этом году запланирован на 28 мая.

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