В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро-2020 в России

Теги чемпионат европы

В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро-2020 в России
Представители УЕФА опровергли информацию о том, что финальный турнир чемпионата Европы-2020 может пройти в России.

"УЕФА стремится сохранить формат и места проведения Евро-2020. Мы находимся в постоянном контакте с городами, которые ведут подготовку к турниру. В настоящее время рано говорить о том, будут ли какие-то ограничения для болельщиков в связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса, которая является форс-мажорным обстоятельством. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения Евро-2020 в 12 странах и с болельщиками на трибунах. Если что-то изменится, решение будет принято ближе к началу турнира. На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - говорится в заявлении УЕФА, которое приводит Sky Sports.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год. Планируется, что матчи европейского первенства будут сыграны с 11 июня по 11 июля.

Не пропустите: "Барселона" огласила заявку на матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил о продлении контракта с Миранчуком

"Локомотив" объявил о продлении контракта с Миранчуком

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов