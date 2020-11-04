В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро-2020 в России



Представители УЕФА опровергли информацию о том, что финальный турнир чемпионата Европы-2020 может пройти в России.

"УЕФА стремится сохранить формат и места проведения Евро-2020. Мы находимся в постоянном контакте с городами, которые ведут подготовку к турниру. В настоящее время рано говорить о том, будут ли какие-то ограничения для болельщиков в связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса, которая является форс-мажорным обстоятельством. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения Евро-2020 в 12 странах и с болельщиками на трибунах. Если что-то изменится, решение будет принято ближе к началу турнира. На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - говорится в заявлении УЕФА, которое приводит Sky Sports.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год. Планируется, что матчи европейского первенства будут сыграны с 11 июня по 11 июля.

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