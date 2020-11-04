В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро-2020 в России
Представители УЕФА опровергли информацию о том, что финальный турнир чемпионата Европы-2020 может пройти в России.
"УЕФА стремится сохранить формат и места проведения Евро-2020. Мы находимся в постоянном контакте с городами, которые ведут подготовку к турниру. В настоящее время рано говорить о том, будут ли какие-то ограничения для болельщиков в связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса, которая является форс-мажорным обстоятельством. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения Евро-2020 в 12 странах и с болельщиками на трибунах. Если что-то изменится, решение будет принято ближе к началу турнира. На данный момент никакие изменения не рассматриваются", - говорится в заявлении УЕФА, которое приводит Sky Sports.
Напомним, что Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год. Планируется, что матчи европейского первенства будут сыграны с 11 июня по 11 июля.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1