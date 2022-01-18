В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
Пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировала информацию о том, что Россия хочет провести чемпионат Европы 2032 года.
"У нас нет дополнительной информации по заявкам на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах", — сообщили УЕФА в ответ на запрос "РИА Новости".
Напомним, что Россия была страной-хозяйкой чемпионата мира 2018 года, а также приняла несколько матчей чемпионата Европы-2020.
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