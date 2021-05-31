В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС
УЕФА высказался касательно иска представителей Суперлиги в суд Европейского союза.
"УЕФА принимает к сведению заявление Европейского суда о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на отзыв девяти клубов-основателей. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее решительно отстаивать", - заявили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, что УЕФА угрожает санкциям трем клубам, которые не вышли из Суперлиги. Речь идет о "Барселоне", "Реале" и "Ювентусе".
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|6
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|6
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|6
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|Милан
|6
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|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
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|М
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|Локомотив Москва
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|7
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|5
|4
|Галатасарай
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|4