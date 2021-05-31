В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС

УЕФА высказался касательно иска представителей Суперлиги в суд Европейского союза.

"УЕФА принимает к сведению заявление Европейского суда о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на отзыв девяти клубов-основателей. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее решительно отстаивать", - заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что УЕФА угрожает санкциям трем клубам, которые не вышли из Суперлиги. Речь идет о "Барселоне", "Реале" и "Ювентусе".

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