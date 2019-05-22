В УЕФА прокомментировали отказ Мхитаряна от участие в финале Лиги Европы



В УЕФА прокомментировали информацию о том, что армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался сыграть в финальном матче Лиги Европы с "Челси", который состоится в Баку. Напомним, что хавбек решил не лететь в Азербайджан по соображениям безопасности.

"УЕФА вместе с "Арсеналом" сумели добиться гарантий безопасности для Мхитаряна в Азербайджане от верховной власти страны. Мы разработали специальный план, который передали клубу. Несмотря на все наши усилия, мы уважаем решение Мхитаряна", - приводит заявление УЕФА Goal.com.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая.

В нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян провел за "Арсенал" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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