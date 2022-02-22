В УЕФА прокомментировали ситуацию с возможным переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен

В УЕФА высказались по поводу слухов о том, что они намерены перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финального матча", - сказано в заявлении УЕФА.

Напомним, что финальный матч запланирован на 28 мая.

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