В УЕФА прокомментировали ситуацию с возможным переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен
В УЕФА высказались по поводу слухов о том, что они намерены перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.
"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финального матча", - сказано в заявлении УЕФА.
Напомним, что финальный матч запланирован на 28 мая.
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