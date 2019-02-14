В УЕФА прокомментировали спорный эпизод матча "Аякс" - "Реал"

В УЕФА считают, что арбитр Дамир Скомина принял верное решение, не засчитав гол защитника "Аякса" Николаса Тальяфико в первом тайме матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (1:2).

"На 38-й минуте первого матча между "Аяксом" и "Реалом" Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении "вне игры" и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

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