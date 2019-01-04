В УЕФА прокомментировали возможное отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков
Главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм заявил, что сейчас ведется расследование в отношении "Манчестер Сити".
Напомним, что ранее Football Leaks предоставил информацию о том, что "Сити" неоднократно нарушали правила финансового фэйр-плей.
Летерм в своем интервью подтвердил, что если информация подтвердится, то "горожане" будут исключены из соревнований под эгидой УЕФА.
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