В УЕФА прокомментировали возможное отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков

Главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм заявил, что сейчас ведется расследование в отношении "Манчестер Сити".

Напомним, что ранее Football Leaks предоставил информацию о том, что "Сити" неоднократно нарушали правила финансового фэйр-плей.

Летерм в своем интервью подтвердил, что если информация подтвердится, то "горожане" будут исключены из соревнований под эгидой УЕФА.

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