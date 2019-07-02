В УЕФА прокомментировали возможность расширения РПЛ за счет команд из СНГ

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В УЕФА прокомментировали возможность расширения РПЛ за счет команд из СНГ

В УЕФА рассказали возможно ли будет расширить РПЛ за счет команд из СНГ. Об этом сообщает РБК.

"Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах", - говорится заявление УЕФА.

Напомним, недавно президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с предложением расширить РПЛ до 18 команд, включив "Арарат", "Астану" и "Кайрат".

А еще: Гинер: "Когда сделаем хорошую команду, главной задачей ЦСКА будет полуфинал ЛЧ" | http://soccernews.ru
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