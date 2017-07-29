В УЕФА прокомментировали возможный трансфер Неймара в ПСЖ

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо высказался о планах ПСЖ купить нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро.

"ПСЖ больше не под санкциями УЕФА, но это не значит, что они могут делать, что хотят. Они должны уважать правила финансового фэйр-плей, как и все европейские клубы. Отмечу, что влияние возможного перехода Неймара в ПСЖ будет иметь эффект, который будет ощущаться в течение нескольких лет. Очень сложно судить о такой сделке заранее. Трансферное окно не закрыто. Возможно, ПСЖ планирует продажу игроков на эквивалентную или большую сумму. Посмотрим, что будет" - приводит слова Траверсо ESPN.

Напомним, что УЕФА уже наказывала ПСЖ за нарушение правил ФФП в 2014 году.

Не пропустите: УЕФА анонсировала ужесточение финансового фэйр-плей. | http://soccernews.ru