В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)

Теги спартак москваатлетик бильбао

В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)В УЕФА прокомментировали беспорядки, которые устроили в Бильбао фанаты "Атлетика" и "Спартака". 

Напомним, что в результате стычек скончался испанский полицейский. Мужчину доставили в больницу. где он умер в от инфаркта.

"УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента", - говорится в заявлении.

Напомним,  на прошлой неделе ультрас "Спартака" напали на болельщиков киевского "Динамо" в Афинах.

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов