В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)

В УЕФА прокомментировали беспорядки, которые устроили в Бильбао фанаты "Атлетика" и "Спартака".

Напомним, что в результате стычек скончался испанский полицейский. Мужчину доставили в больницу. где он умер в от инфаркта.

"УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента", - говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе ультрас "Спартака" напали на болельщиков киевского "Динамо" в Афинах.

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