В УЕФА сделали заявление касательно приостановки дела в отношении "Реала", "Барсы" и "Ювентуса"

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В УЕФА сделали заявление касательно приостановки дела в отношении "Реала", "Барсы" и "Ювентуса"

УЕФА выступил с заявлением касательно приостановки дела в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из-за создания Суперлиги.

"УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимой Апелляционной инстанцией УЕФА решение о временной приостановке дисциплинарного дела, открытого в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала", о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги.

УЕФА информирует, что решение о временном приостановлении дела было принято Апелляционной инстанцией УЕФА после формального уведомления от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов. Данное уведомление касается судебного иска от 20 апреля 2021 года, поданного юридическим лицом European Super League Company SL в Мадридский коммерческий суд №17. Решение независимой Апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности Судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой Суперлиги.

УЕФА понимает, почему дело необходимо приостановить, однако сохраняет уверенность в своей позиции и продолжит защищать ее всеми возможными способами. Легитимность дисциплинарных процедур в спорте с правом обжалования в Спортивном арбитражном суде давно признана необходимой для единообразного отправления правосудия в спорте. Европейский суд по правам человека, суды ЕС и Федеральный суд Швейцарии неоднократно постановляли, что дисциплинарные/арбитражные правила оправданы законными интересами, связанными со спецификой спорта. Таким образом, УЕФА действовал в соответствии не только со своими уставом и регламентом, однако и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с проектом так называемой Суперлиги.

УЕФА предпримет все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, чтобы Апелляционная инстанция УЕФА имела возможность возобновить данное дисциплинарное расследование как можно скорее», – говорится в заявлении УЕФА.

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