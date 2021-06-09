В УЕФА сделали заявление касательно приостановки дела в отношении "Реала", "Барсы" и "Ювентуса"
УЕФА выступил с заявлением касательно приостановки дела в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из-за создания Суперлиги.
"УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимой Апелляционной инстанцией УЕФА решение о временной приостановке дисциплинарного дела, открытого в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала", о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги.
УЕФА информирует, что решение о временном приостановлении дела было принято Апелляционной инстанцией УЕФА после формального уведомления от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов. Данное уведомление касается судебного иска от 20 апреля 2021 года, поданного юридическим лицом European Super League Company SL в Мадридский коммерческий суд №17. Решение независимой Апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности Судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой Суперлиги.
УЕФА понимает, почему дело необходимо приостановить, однако сохраняет уверенность в своей позиции и продолжит защищать ее всеми возможными способами. Легитимность дисциплинарных процедур в спорте с правом обжалования в Спортивном арбитражном суде давно признана необходимой для единообразного отправления правосудия в спорте. Европейский суд по правам человека, суды ЕС и Федеральный суд Швейцарии неоднократно постановляли, что дисциплинарные/арбитражные правила оправданы законными интересами, связанными со спецификой спорта. Таким образом, УЕФА действовал в соответствии не только со своими уставом и регламентом, однако и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с проектом так называемой Суперлиги.
УЕФА предпримет все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, чтобы Апелляционная инстанция УЕФА имела возможность возобновить данное дисциплинарное расследование как можно скорее», – говорится в заявлении УЕФА.
Читайте также: УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 дней
-
Латвийский "Вентспилс" отсранили от еврокубков на 7 лет
-
Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игроку
-
Сборная Украины провела тренировку треугольными мячами (видео)
Лента новостей
-
ЦСКА может отпустить Бийола в аренду
-
Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки
-
Тедеско рассказал о своих отношениях с Заремой
-
1
Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче
-
Де Лигт может пропустить матч с Украиной
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Гайча
-
Черчесов: "Не планирую пока завершать тренерскую карьеру"
-
В сборной Испании сдали новые тесты на коронавирус
-
В УЕФА сделали заявление касательно приостановки дела в отношении "Реала", "Барсы" и "Ювентуса"
-
Сборная Англии может выйти на матч с Хорватией с четырьмя крайними защитниками
-
"Тоттенхэм" хочет подписать сына Тюрама
-
Футболисты сборной России не попали в топ-100 самых дорогих игроков Евро-2020
-
Путин высказался о новой форме сборной Украины
-
"Челси" готов выделить большую сумму на покупку Холанда и Хакими
-
ПСЖ хочет бесплатно подписать Усмана Дембеле
-
1
Министр спорта РФ: "В России футбол больше, чем футбол"
-
Гинер назвал задачи ЦСКА на следующий сезон
-
1
УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 дней
-
Лапочкин прокомментировал свое отсранение от футбольной деятельности на 10 лет
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4