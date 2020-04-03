В УЕФА сделали заявление касательно возобновления сезона

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В УЕФА сделали заявление касательно возобновления сезона

УЕФА обратился ко всем лигам и клубам по поводу возобновления сезона.

УЕФА просит европейские лиги не отменять сезон и доиграть турниры, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

В своем обращении УЕФА надеется, что сезон получится возобновить в ближайшие месяцы. И тогда удастся раздать награды на основании результатов на поле.

Ранее сообщалось, что в Бельгии решили окончательно остановить чемпионат.

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