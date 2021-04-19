В УЕФА сообщили, что грозит футболистам за выступления в Суперлиге
Фото: твиттер Global Watch Football/Автор неизвестен
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация запретить участвовать в чемпионатах Европы и мира тем футболистам, которые примут участие в матчах европейской Суперлиги.
"Футболистам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено принимать в чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои сборные", - написал журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Напомним, что Суперлигу организовали 12 клубов. Планируется, что изначально они получат 3,5 миллиарда евро. От участия в турнире отказались французские и немецкие клубы.
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