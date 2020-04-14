В УЕФА сообщили, что никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет

В УЕФА ответили на вопрос о том, когда ждать возобновления нынешнего сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Ассоциации европейских лиг (АЕЛ), в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения текущего сезона", - сообщил источник УЕФА.

Напомним, вчера, 13 апреля, сообщалось, что УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы, по которому матчи пройдут летом без зрителей.

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