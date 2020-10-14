В УЕФА сообщили, как Роналду сыграть с "Барселоной"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может получить разрешение сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной", сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист должен сдать отрицательный тест на коронавирус за семь дней до матча, который состоится 28 октября.

Напомним, что из-за заражения 35-летний Роналду будет вынужден пропустить матч Лиги наций со Швецией, поединки чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также встречу 1-го тура Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

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