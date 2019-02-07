В УЕФА состоялись выборы нового президента организации

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В УЕФА состоялись выборы нового президента организации

Президентом УЕФА переизбран нынешний глава организации словенец Александер Чеферин, сообщает официальный сайт УЕФА.

Чеферин победил на выборах единогласно и будет работать в этой должности до 2023 года.

Стоит отметить, что 51-летний словенец был единственным кандидатом на этот пост.

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