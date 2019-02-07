В УЕФА состоялись выборы нового президента организации
Президентом УЕФА переизбран нынешний глава организации словенец Александер Чеферин, сообщает официальный сайт УЕФА.
Чеферин победил на выборах единогласно и будет работать в этой должности до 2023 года.
Стоит отметить, что 51-летний словенец был единственным кандидатом на этот пост.
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|3
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|3
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|3
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|3
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|Чехия
|3
|1
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|М
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|1
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|2
|Бельгия
|3
|6
|3
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|2
|Исландия
|3
|5
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|3
|4
|Австрия
|3
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