В УЕФА встали на защиту Луческу, чью памятную звезду испортили в Донецке

Фото твиттер киевского "Динамо"

Почётный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал скандальный инцидент, связанный с Мирчей Луческу.

В сентябре неизвестные испортили памятную звезду румынского наставника в Донецке, залив её синей краской.

Тренер с 2004 по 2016 год возглавлял "Шахтёр", а летом 2020-го принял предложение киевского "Динамо".

"Не хочу даже комментировать такие вещи, которые выглядят неуважением к человеку, который уже седой, имеющий огромные заслуги перед украинским футболом. Независимо от того, тренировал он "Шахтёр" или "Динамо", в демократической стране этот переход воспринимался бы совершенно иначе. Если сегодня демонстрируют неуважение к Мистеру, об этих людях можно сказать лишь то, что они дураки. Вот и всё", - сказал Суркис.

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