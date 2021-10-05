В УЕФА встали на защиту Луческу, чью памятную звезду испортили в Донецке
Фото твиттер киевского "Динамо"
Почётный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал скандальный инцидент, связанный с Мирчей Луческу.
В сентябре неизвестные испортили памятную звезду румынского наставника в Донецке, залив её синей краской.
Тренер с 2004 по 2016 год возглавлял "Шахтёр", а летом 2020-го принял предложение киевского "Динамо".
"Не хочу даже комментировать такие вещи, которые выглядят неуважением к человеку, который уже седой, имеющий огромные заслуги перед украинским футболом. Независимо от того, тренировал он "Шахтёр" или "Динамо", в демократической стране этот переход воспринимался бы совершенно иначе. Если сегодня демонстрируют неуважение к Мистеру, об этих людях можно сказать лишь то, что они дураки. Вот и всё", - сказал Суркис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13