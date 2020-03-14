В УЕФА высказались о возможном переносе Евро-2021

Теги коронавирус

В УЕФА высказались о возможном переносе Евро-2021
Представитель УЕФА Эвелина Кристиллин сообщила, что организация в данный момент занимается вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"УЕФА работает над переносом Евро-2020", – приводит слова Кристиллин журналист Николо Скира в своем Twitter.

Напомним, что Евро-2020 запланирован на срок с 12 июня по 12 июля. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен на лето 2021 года.

В данный момент во всем мира от коронавируса умерли более пяти тысяч человек.

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