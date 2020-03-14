В УЕФА высказались о возможном переносе Евро-2021
Представитель УЕФА Эвелина Кристиллин сообщила, что организация в данный момент занимается вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
"УЕФА работает над переносом Евро-2020", – приводит слова Кристиллин журналист Николо Скира в своем Twitter.
Напомним, что Евро-2020 запланирован на срок с 12 июня по 12 июля. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен на лето 2021 года.
В данный момент во всем мира от коронавируса умерли более пяти тысяч человек.
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|М
|О
|1
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|7
|2
|Швейцария
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|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
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|3
|Турция
|3
|3
|4
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|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
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|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1