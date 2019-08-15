В Уэльсе 20-летний футболист покончил жизнь самоубийством

Теги манчестер юнайтедуэльс

В Уэльсе 20-летний футболист покончил жизнь самоубийством

Нападающий Джоэл Дарлингтон решил свести счёты с жизнью, сообщает Daily Post.

По сведениям издания, 20-летний валлийский футболист повесился в гараже собственного дома на фоне депрессии.

Утверждается, что спортсмен пошёл на такой отчаянный шаг из-за несостоявшейся футбольной карьеры, которую сломали травмы.

Дарлингтон считался серьёзным талантом и даже проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед".

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