В Уэльсе 20-летний футболист покончил жизнь самоубийством

Нападающий Джоэл Дарлингтон решил свести счёты с жизнью, сообщает Daily Post.

По сведениям издания, 20-летний валлийский футболист повесился в гараже собственного дома на фоне депрессии.

Утверждается, что спортсмен пошёл на такой отчаянный шаг из-за несостоявшейся футбольной карьеры, которую сломали травмы.

Дарлингтон считался серьёзным талантом и даже проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед".

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