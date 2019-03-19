В Уэльсе футболист въехал в толпу болельщиков соперника
Футболист клуба "Маргэм" Ли Тейлор после поражения в матче с "Корнелли" (0:5) наехал на болельщиков команды соперника, утверждает WalesOnline.
По данным издания, 36-летний игрок сейчас находится под следствием. В скором времени состоится суд, где решится, что будет с футболистом.
Случай произошел в 2018 году. По информации источника, болельщики "Корнелли" смеялись над футболистом после разгромного матча "Маргэм". Тейлор разозлился, и наехал на болельщиков. Пострадало 11 человек.
Стоит отметить, что футболист отрицает причастность к инциденту.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14