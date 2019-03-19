В Уэльсе футболист въехал в толпу болельщиков соперника

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В Уэльсе футболист въехал в толпу болельщиков соперника

Футболист клуба "Маргэм" Ли Тейлор после поражения в матче с "Корнелли" (0:5) наехал на болельщиков команды соперника, утверждает WalesOnline. 

По данным издания, 36-летний игрок сейчас находится под следствием. В скором времени состоится суд, где решится, что будет с футболистом.

Случай произошел в 2018 году. По информации источника, болельщики "Корнелли" смеялись над футболистом после разгромного матча "Маргэм". Тейлор разозлился, и наехал на болельщиков. Пострадало 11 человек. 

Стоит отметить, что футболист отрицает причастность к инциденту. 

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