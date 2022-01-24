В "Уэске" разочарованы Гайчем и уже ищут ему замену
Фото: инстаграм Гайча\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды выступает в "Уэске" из Сегунды, разочаровал тренерский штаб испанского клуба, сообщает издание AS.
По информации источника, "Уэска" уже начала поиски нового нападающего, который заменит в команде аргентинца.
В 17 матчах Сегунды Гайч забил всего один гол. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, что Адольфо перешел в стан армейцев еще в 2020 году, сыграв за ЦСКА после этого 19 матчей и забив один мяч, после чего на полгода был отдал в аренду в "Беневенто". За итальянский клуб он сыграл в 15 матчах, забив два гола.
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