В "Уэске" разочарованы Гайчем и уже ищут ему замену

Фото: инстаграм Гайча\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды выступает в "Уэске" из Сегунды, разочаровал тренерский штаб испанского клуба, сообщает издание AS.

По информации источника, "Уэска" уже начала поиски нового нападающего, который заменит в команде аргентинца.

В 17 матчах Сегунды Гайч забил всего один гол. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Адольфо перешел в стан армейцев еще в 2020 году, сыграв за ЦСКА после этого 19 матчей и забив один мяч, после чего на полгода был отдал в аренду в "Беневенто". За итальянский клуб он сыграл в 15 матчах, забив два гола.

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