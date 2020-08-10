В "Уфе" анонсировали четыре серьёзных трансфера

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В "Уфе" анонсировали четыре серьёзных трансфера

Глава попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных планах башкирского клуба.

"Сколько трансферов стоит ожидать? Четыре серьёзных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки", - сказал Мурзагулов.

Напомним, что этим летом "Уфу" покинули полузащитники Даниил Фомин и Остон Урунов, перешедшие в "Динамо" и "Спартак" соответственно.

В РПЛ команда стартовала с домашнего поражения от "Краснодара" со счётом 0:3.

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