В "Уфе" анонсировали зимнее усиление состава

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе не намерены мириться с текущей позицией в турнирной таблице РПЛ, поэтому зимой команду пополнят новые футболисты.

По итогам 11 туров башкирцы идут на 15-м месте в чемпионате с 6 очками в активе.

"С оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодёжь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы ещё усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся", - сказал Мурзагулов.

Напомним, что с 11 октября главным тренером "Уфы" является Рашид Рахимов.

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