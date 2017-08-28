В "Уфе" исключили возможную отставку Семака

Теги сергей семакуфа

В "Уфе" исключили возможную отставку СемакаВ "Уфе" исключили возможную отставку своего главного тренера Сергея Семака, информирует Советский спорт.

Так, генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил: "Мы работаем в правильном направлении и постепенными шагами двигаемся вперед. Проблем с Сергеем Богдановичем у нас нет, поэтому вопрос о возможной отставке Семака с поста главного тренера не поднимался".

Напомним, Манчини остался доволен результатами, которые демонстрирует его команда. | soccernews.ru

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