В "Уфе" назвали дату презентации нового главного тренера
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, когда у команды появится новый главный тренер.
"Договорённость с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой", - заявил Шайбеков.
Напомним, что на этой неделе "Уфу" покинул Вадим Евсеев. Среди его возможных преемников называют Олега Кононова, Рашида Рахимова, Сергея Юрана и Алексея Стукалова.
Башкирцы по итогам 10 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
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