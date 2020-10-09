В "Уфе" назвали дату презентации нового главного тренера

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, когда у команды появится новый главный тренер.

"Договорённость с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой", - заявил Шайбеков.

Напомним, что на этой неделе "Уфу" покинул Вадим Евсеев. Среди его возможных преемников называют Олега Кононова, Рашида Рахимова, Сергея Юрана и Алексея Стукалова.

Башкирцы по итогам 10 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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