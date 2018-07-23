В "Уфе" назвали смехотворными предложения по Живоглядову



Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Дмитрия Живоглядова.

"Речь идет не о ЦСКА и "Локомотиве". По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно.

Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Уфа" хочет получить за 24-летнего Живоглядова 3,5 миллиона евро.

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