В "Уфе" назвали смехотворными предложения по Живоглядову

Теги уфадмитрий живоглядов

В "Уфе" назвали смехотворными предложения по Живоглядову
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Дмитрия Живоглядова

"Речь идет не о ЦСКА и "Локомотиве". По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно.

Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Уфа" хочет получить за 24-летнего Живоглядова 3,5 миллиона евро.

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