В "Уфе" назвали трансферные задачи клуба

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных планах команды.

"В команде есть определенный костяк, есть кому играть, есть молодежь, которая, уверен, заиграет, у всех хорошие перспективы. При этом, конечно, смотрим на футболистов для основы, для усиления именно стартового состава. Нам точно нужен хороший нападающий, да и в каждую линию, кроме вратарской, необходимо по одному солидному футболисту. Кандидаты есть, ведется работа в этом направлении, имена известные, но называть пока их не буду", - цитирует Мурзагулова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Рашид Рахимов возглавил "Уфу" и заключил контракт с клубом до лета 2021 года.

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