В "Уфе" назвали трансферные задачи клуба
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных планах команды.
"В команде есть определенный костяк, есть кому играть, есть молодежь, которая, уверен, заиграет, у всех хорошие перспективы. При этом, конечно, смотрим на футболистов для основы, для усиления именно стартового состава. Нам точно нужен хороший нападающий, да и в каждую линию, кроме вратарской, необходимо по одному солидному футболисту. Кандидаты есть, ведется работа в этом направлении, имена известные, но называть пока их не буду", - цитирует Мурзагулова ТАСС.
Ранее стало известно о том, что Рашид Рахимов возглавил "Уфу" и заключил контракт с клубом до лета 2021 года.
Не пропустите: Рашид Рахимов возглавил "Уфу" | http://soccernews.ru
главное
-
Москалев и его помощник вслед за Карасевым сдали положительные тесты на коронавирус
-
"Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро
-
Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А
-
"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже хавбека Хвичи Кварацхелии
-
Рахимов провел первую тренировку в "Уфе"
Лента новостей
-
Модрич признался, что хотел бы продлить контракт с "Реалом"
-
Кокорин сможет принять участие в матче "Спартака" с "Химками"
-
Шомуродов высказался о своем переходе в "Дженоа"
-
Допуск болельщиков на матчи Серии А могут ограничить до 500 человек
-
ПСЖ возобновил интерес к Роналду. Клуб готов купить португальца летом
-
Москалев и его помощник вслед за Карасевым сдали положительные тесты на коронавирус
-
В "Уфе" назвали трансферные задачи клуба
-
Игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем Лиги наций с Уэльсом
-
Жиру: "Возможно, если бы мы играли с Бензема в сборной, моя карьера была бы лучше"
-
"Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро
-
Ибрагимович вернулся к тренировкам с "Миланом" после выздоровления от коронавируса
-
Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А
-
Еще один игрок "Интера" заразился коронавирусом
-
Экс-нападающий "Рубина" Кабзе: "Дзюба - самый опасный игрок для Турции"
-
Защитник "Вероны" Гюнтер заразился коронавирусом
-
"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже хавбека Хвичи Кварацхелии
-
Хави выиграл свой третий трофей в качестве тренера
-
Рахимов провел первую тренировку в "Уфе"
-
Сборная России показала форму на матч Лиги наций против команды Турции
-
Шомуродов: "Миранчук прислал приветственную смс. Приятно"