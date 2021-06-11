В "Уфе" объяснили решение подать в суд на жену Федуна

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Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, почему клуб решил судиться с Заремой Салиховой, супругой владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Зарема Салихова очень высокого мнения о себе. Не знаю, в связи с чем и с какими достижениями. У Шамиля Камиловича [Газизова] они всем понятны и известны, а тут какие-то голословные и ничем не подтверждённые заявления, ставящие под сомнение работу большой команды. Может быть, она забыла, сколько очков "Спартак" брал в матчах с "Уфой" именно в прошлом сезоне, когда все говорили, что акционеры "Спартака" рассчитывают на шесть. Это очень странно и абсолютно непрофессионально.

Наверное, пора кому-то объяснить ей, что нужно отвечать за свои слова. "Уфа" - это не просто увлечение чьего-то супруга. Это бизнес, в который люди 10 лет вкладывают своё имя. Никто не позволит ей так обращаться с нашим "ребёнком". Ну как это так, что руководитель другого клуба управляет нашим клубом? В связи с чем? Это, наверное, Газизов поручил Аликину на второй минуте забить гол в ворота "Спартака", - заявил Мурзагулов.

Напомним, что "Уфа" подала в суд на Зарему из-за её слов о том, что Газизов, будучи гендиректором "Спартака", продолжал руководить башкирским клубом.

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