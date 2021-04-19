В "Уфе" оценили шансы Урунова сыграть с "Сочи"
Фото: инстаграм Остона Урунова
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что узбекистанский полузащитник команды Остон Урунов может пропустить матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи".
"Завтра Остон будет в общей группе, а там посмотрим. Пока неизвестно, сыграет ли он в следующем матче. Это все равно решает медицинский и тренерский штаб", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".
Из-за травмы хавбек пропустил матч 26-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (3:0).
Матч "Уфа" — "Сочи" состоится 25 апреля.
20-летний Урунов перешел в "Уфу" в зимнее трансферное окно из "Спартака" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за уфимский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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