В "Уфе" опровергли отставку главного тренера Евсеева

Теги уфавадим евсеев

В "Уфе" опровергли отставку главного тренера Евсеева

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался по поводу возможной отставки главного тренера Вадима Евсеева.

Ранее сообщалось, что место специалиста может занять Алексей Стукалов - главный тренер "Велеса".

"На сегодняшний день появившаяся информация о смене тренера и предполагаемых претендентах достоверной не является", - заявил Мурзагулов "СЭ".

После 10 туров РПЛ "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Уфа" и "Ротор" расписали безголевую ничью| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Зе Луиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов