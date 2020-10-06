В "Уфе" опровергли отставку главного тренера Евсеева

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался по поводу возможной отставки главного тренера Вадима Евсеева.

Ранее сообщалось, что место специалиста может занять Алексей Стукалов - главный тренер "Велеса".

"На сегодняшний день появившаяся информация о смене тренера и предполагаемых претендентах достоверной не является", - заявил Мурзагулов "СЭ".

После 10 туров РПЛ "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице.

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