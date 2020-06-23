В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в клубе, возможно, есть случай заражения коронавирусом.

"Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой", — приводит слова Газизова пресс-служба башкирского клуба.

Ранее сообщалось, что игроки "Уфы" Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных заразились коронавирусом перед матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги против "Тамбова" (2:1). "Уфа" сообщила об этом РФС, РПЛ и "Тамбову", и они дали согласие на проведение игры.

Стоит отметить, что случаи заражения ранее произошли в "Ростове" и "Динамо", но клубы отправились на карантин. "Ростову" даже пришлось выставить юношеский состав на матч с "Сочи" (1:10).

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