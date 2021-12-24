В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на новость об интересе к нападающему Гамиду Агаларову со стороны "Базеля".

"Я знаю, что интерес "Базеля" к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли", - сказал Газизов.

Рыночная стоимость российского форварда оценивается в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Агаларов сыграл за "Уфу" 20 матчей и забил 13 голов.

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