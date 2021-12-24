В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"

Теги гамид агаларовуфабазельшамиль газизов

В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"

Фото твиттер РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на новость об интересе к нападающему Гамиду Агаларову со стороны "Базеля".

"Я знаю, что интерес "Базеля" к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли", - сказал Газизов.

Рыночная стоимость российского форварда оценивается в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Агаларов сыграл за "Уфу" 20 матчей и забил 13 голов.

Не пропустите: Газизов сделал важное заявление о финансовом состоянии "Уфы". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов