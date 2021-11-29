В "Уфе" прояснили будущее лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
Фото твиттер "Уфы"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался насчёт будущего форварда Гамида Агаларова.
"Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо ещё поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство. У него будет ещё большой прогресс. Так что в ближайшем будущем он не уйдёт", - сказал Мурзагулов.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Агаларов забил 13 голов в 15 матчах и является лучшим бомбардиром турнира.
Ранее стало известно, что "Уфа" рассчитывает выручить от продажи нападающего не менее 10 миллионов евро.
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