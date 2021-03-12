В "Уфе" рассказали о степени серьёзности травмы Урунова

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков дал комментарий по поводу травмы полузащитника Остона Урунова.

Узбекский хавбек получил мышечное повреждение в начале этой недели в матче против "Урала".

"Он уже тренируется в общей группе. Травма оказалась несерьёзной, обошлось. Потянул заднюю мышцу бедра. Сейчас всё нормально. Он готовится к следующему матчу", - цитирует Шайбекова "РБ-Спорт".

Урунов в феврале вернулся в "Уфу" из "Спартака", после возвращения в его активе 1 ассист в 3 матчах.

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