В "Уфе" сделали заявление о возможной вспышке коронавируса в команде

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что в клубе произошла вспышка коронавируса.

"По состоянию на позавчера у нас нет никакого коронавируса в команде. Все нормально, к "Локомотиву" команда готова. Есть мелкие травмы, но это из-за плотности графика после длительного перерыва в сезоне. А от коронавируса нас бог пока миловал", – приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

По некоторым данным, у трех футболистов башкирского клуба обнаружен коронавирус после матча с "Ростовом".

После 27 туров "Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ближайший матч клуб проведет сегодня, 12 июля, на выезде с московским "Локомотивом".

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