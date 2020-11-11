В "Уфе" высказались по поводу возможного ухода Кашшаи

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о возможном уходе с поста руководителя Департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

"Могу сказать, что мы приветствуем любые действия по наведению порядка в судейском корпусе. Нам не важно, от кого они будут исходить: от Кашшаи, от Хачатурянца, от Прядкина или от кого-угодно. Но пусть они будут последовательными и равномерными по отношению ко всем командам. Информация по поводу по Кашшаи нам не поступала, ничего не могу сказать", - цитирует "СЭ" Мурзагулов.

Ранее сообщалось, что специалист, возможно, покинет свой пост в конце 2020 года.

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