В "Уфе" заявили о намерении стать чемпионом раньше, чем "Краснодар"



Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о своей команде, сравнив ее с "Краснодаром".

"У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живем на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Еще посмотрим, кто раньше чемпионом станет. Поэтому пусть сами нам завидуют.

Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас все впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история", - приводит слова Газизова "Комсомольская правда".

После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. "Уфа" с 25 очками находится на 7-й позиции.

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